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Gioia Friedkin: il Cannes torna in Ligue 3 dopo 15 anni (FOTO)

18/05/2026 alle 13:28.
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Momento positivo per il Friedkin Group, che ieri ha esultato per la vittoria della Roma per 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio grazie alla doppietta di Gianluca Mancini. Dan e Ryan hanno potuto gioire anche per il Cannes, altro club di proprietà degli imprenditori statunitensi oltre all'Everton (attualmente dodicesimo in classifica in Premier League): la squadra francese ha vinto 2-0 contro l'US Lusitanos Saint-Maur nell'ultima giornata di campionato e in virtù di questo successo ha chiuso in testa alla classifica del Gruppo C con 60 punti in 30 partite. Il Cannes è quindi riuscito a conquistare la promozione e a tornare in Ligue 3 (corrispondente alla Serie C italiana) dopo 15 anni di assenza.