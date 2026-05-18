Gioia Friedkin: il Cannes torna in Ligue 3 dopo 15 anni (FOTO)

Momento positivo per il Friedkin Group, che ieri ha esultato per la vittoria della Roma per 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio grazie alla doppietta di Gianluca Mancini. Dan e Ryan hanno potuto gioire anche per il Cannes, altro club di proprietà degli imprenditori statunitensi oltre all'Everton (attualmente dodicesimo in classifica in Premier League): la squadra francese ha vinto 2-0 contro l'US Lusitanos Saint-Maur nell'ultima giornata di campionato e in virtù di questo successo ha chiuso in testa alla classifica del Gruppo C con 60 punti in 30 partite. Il Cannes è quindi riuscito a conquistare la promozione e a tornare in Ligue 3 (corrispondente alla Serie C italiana) dopo 15 anni di assenza.

CANNES IS BACK ?



Après la victoire de ce soir face à l’US Lusitanos Saint-Maur, nous sommes champions et retrouvons la 3e division après 15 années ! ?



Merci aux joueurs, au staff, aux salariés, aux bénévoles, aux supporters et à tous ceux qui portent l’AS Cannes dans leur… pic.twitter.com/OuoSJK4tlU — AS Cannes (@ASCannes1902) May 16, 2026



