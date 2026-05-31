Serie A, i giallorossi terzi per valore della rosa: solo una squadra è cresciuta di più

La stagione positiva della Roma trova conferma anche nei numeri. Secondo i dati elaborati da Transfermarkt, il club giallorosso occupa il terzo posto in Serie A per valore complessivo della rosa, alle spalle soltanto dell'Inter, che guida con 646 milioni e la Juventus, con 499 milioni. Un dato che certifica la crescita del patrimonio tecnico della squadra capitolina, protagonista di un’annata culminata con la qualificazione alla prossima Champions League. Il valore della rosa romanista ha infatti registrato un incremento significativo rispetto all’inizio della stagione, arrivando al valore odierno di 465 milioni di euro, segnale del rendimento positivo di diversi elementi dell’organico e della valorizzazione di alcuni dei suoi giocatori più importanti. Nella graduatoria degli aumenti di valore, la Roma si colloca tra i club che hanno fatto registrare i progressi più evidenti nel corso dell’ultimo anno. Davanti ai giallorossi, secondo i dati di Transfermarkt, figura soltanto il Como, autentica sorpresa sotto questo punto di vista grazie alla crescita esponenziale del valore della propria rosa.