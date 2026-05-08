Genoa, De Rossi e la lezione di Capello: "Mi disse che non era la gara della vita, ma quella della Roma. Mi sentii umiliato"

Il Genoa di Daniele De Rossi ha conquistato la salvezza e si appresta a giocare le ultime tre giornate di campionato con serenità. Per l'ex Roma, però, queste ultime partite rappresentano comunque uno stimolo importante per chiudere al meglio la stagione con il Grifone. E a proposito di stimoli, durante la conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina, il tecnico ha raccontato un aneddoto che risale agli inizi della sua carriera: "Ricordo una lezione importante che mi impartì Capello. Era l'ultima giornata, avevo la pubalgia e c'erano poi gli Europei così gli dissi che se fosse stata la gara della vita ci sarei stato ma così avrei preferito riposare e lui mi rispose che non era la gara della vita ma la gara della Roma. Mi sentii umiliato"