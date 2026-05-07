Gemitaiz: "Dybala è fracico e costa troppo, spero se ne vada" (VIDEO)

Gemitaiz, noto rapper romano e tifoso romanista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Un altro podcast", contenuto della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Ranieri, su Totti e su Dybala:

"Mi dispiace per Ranieri, è un simbolo del romanismo. Voleva andare in pensione da tanti anni, non credo fosse la soluzione mandare via Gasperini. Nessun tifoso della Roma non è dalla parte di Ranieri, gli sono grato, ma se le cose non funzionano… Ha detto più volte che voleva smettere, è più naturale e spontaneo che vada via lui. Gasperini è un grande allenatore, facciamo sempre gli stessi punti da un bel po’ di anni, diamogli modo di dar via al progetto".

Su Totti: "La maglia di Totti dello scudetto ricorda un periodo super felice. Quando ero ragazzino amavo tutti i giocatori della Roma, ma lui è sempre stato il simbolo di quei tempi, anche se probabilmente lo è ancora oggi. Se lo vedessi gli stringerei la mano e lo ringrazierei. Sarebbe bello averlo all’interno del progetto, ma se non succede ci sarà qualche motivo. Io la seguo a prescindere da queste dinamiche”. Ancora: "Chi preferisco fra Dybala e Malen? Dico Dybala per quello che ha dimostrato negli anni. Lui è fracico come diciamo a Roma, ma è un piacere vederlo giocare. Spero che se ne vada, prende troppi soldi e non gioca mai".

(gazzetta.it)