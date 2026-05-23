Gasperini e il siparietto con De Roon: "Malen? Ho chiesto a lui e mi ha detto di andare tranquillo. Lo avessimo avuto da settembre saremmo già in Champions" (VIDEO)

Gian Piero Gasperini è intervenuto in collegamento telefonico durante il podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport con ospite Marten De Roon. Un siparietto simpatico tra il tecnico giallorosso e uno dei suoi ex calciatore durante la lunghissima esperienza all'Atalanta.

Gasperini ha risposto al telefono, De Roon non ha esitato a fargli i complimenti: "Aspettiamo domenica. Arriviamo sempre all'ultimo secondo" ha risposto l'allenatore della Roma. Il centrocampista nerazzurro è tornato anche sul derby vinto, con un Gasperini scatenato sotto la Curva Sud al termine del match: "Grande vittoria, ti ho visto saltare bene". E Gasperini ricorda i tempi all'Atalanta: "Sono allenato da Bergamo, tutte le volte che mi facevi saltare".

Durante la telefonata, poi, Gasperini ha svelato come prima dell'approdo di Malen nella Capitale, si sia confrontato anche con De Roon, suo connazionale: "Di olandese abbiamo Malen, poi Rensch, un bravissimo ragazzo. Però quello che ha fatto la differenza è stato Malen. Prima ho chiesto a Marten e mi ha detto di andare tranquillo perché è un ragazzo a posto. Non sapeva nemmeno lui che avrebbe fatto tutti questi gol. 14 gol in 16 partite sono una bella media. Se lo avessimo avuto già da settembre saremmo già in Champions".





