FIGC: il 13 maggio il consiglio federale

È stata convocata per le ore 12 di mercoledì 13 maggio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 27 aprile e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; dichiarazione di decadenza del presidente nazionale Aia assunta dal Comitato Nazionale Aia: provvedimenti conseguenti; relazioni annuali 2025 Internal Audit e OdV; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.

(adnkronos)