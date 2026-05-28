El Shaarawy si sposa con Ludovica Pagani: dalle lacrime al divertente siparietto sul gol al Verona (FOTO e VIDEO)

Sono giorni indimenticabili per Stephan El Shaarawy e, dopo l'ultima partita giocata con la maglia della Roma (in cui ha anche segnato il gol che ha riportato i giallorossi in Champions League dopo 7 anni), ieri è finalmente arrivato il tanto atteso matrimonio con Ludovica Pagani . I due si sono sposati in comune e durante la cerimonia non sono riusciti a trattenere le lacrime: "Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno", la didascalia che accompagna le foto pubblicate sui social.

La commozione del Faraone si è però presto trasformata in ironia e il numero 92 si è reso protagonista di un simpatico siparietto con la moglie: "Amore, sei più felice di sposare me o del gol che hai fatto domenica?", la domanda di Ludovica. El Shaarawy non ci pensa nemmeno un secondo: "Non scherzare... Il gol!".

❤️ Stephan #ElShaarawy si sposa con Ludovica #Pagani ?



? Ma il Faraone ha altre priorità: tra il matrimonio e il gol all’Hellas Verona la scelta è chiarissima… ?#ASRoma pic.twitter.com/YhftmrJANn — laroma24.it (@LAROMA24) May 28, 2026



