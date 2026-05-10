Derby, Massucci (Questore di Roma): "Siamo attrezzati per gestire eventi in concomitanza, ma è buon senso non giocare nello stesso giorno del tennis"

Il Questore di Roma, Roberto Massucci, è intervenuto sulla questione relativa alla data e all'orario del derby tra Lazio e Roma, previsto per la penultima giornata di campionato. A margine della "Race for the Cure", Massucci ha commentato l'ipotesi di far slittare la gara a lunedì alle 18:00 per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis. “Premesso che siamo attrezzati per gestire qualsiasi situazione, anche eventi complessi in concomitanza, mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, e una partita altrettanto importante come il derby”, ha dichiarato il Questore. La valutazione di pubblica sicurezza resta centrale, specialmente considerando il fitto calendario di eventi che interessa la Capitale.

Massucci ha poi analizzato la gestione dell'ordine pubblico in un contesto cittadino sempre più complesso: “Roma è una città che è sempre uguale a se stessa. L’anno scorso abbiamo gestito probabilmente l’anno più difficile degli ultimi trent’anni, ma anche quest’anno si stanno presentando nuove sfide. Le piazze sono sensibili a ciò che accade nel mondo e nel Paese, e il nostro lavoro per l’ordine pubblico resta un grande impegno”.