D'Amico sostituirà Massara. Poi almeno quattro rinforzi

È già l'alba di una nuova stagione, la prima in Champions League dell'era Friedkin. Ora c'è il futuro da programmare per provare nuovamente ad alzare l'asticella. Ryan ieri non ha partecipato alla festa a Trigoria ma nelle prossime ore è atteso nel quartier generale. La prima pietra da mettere è il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio e in pole per sostituirlo c'è D'Amico. Spazzata via la concorrenza del Milan (il suo arrivo era legato alla permanenza di Furlani) è pronto per riabbracciare Gasperini dopo l'esperienza a Bergamo. I primi colloqui con la proprietà americana sono stati positivi, ma per la fumata bianca servirà l'ultimo ok di Dan che dall'altra parte del mondo ha fatto i complimenti per il terzo posto raggiunto. (...) La Champions League fa ricca la Roma. La sola partecipazione ga-rantirà circa 60 milioni di euro ai quali vanno aggiunti anche gli 11,4 del terzo posto. Un tesoretto da reinvestire sul mercato. Gaspe- oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala - si aspetta anche quattro rinforzi: due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi i nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe (Porto) a Tzolis (Bruges) fino ai sogni Nusa e Greenwood. Ma il più avvicinabile è Summerville, la retroces-sione del West Ham fornisce un assist e nei prossimi giorni ci saranno i primi contatti con l'entou-rage. Per il ruolo di vice Wesley a sinistra il nome nuovo è Obrador in caso di mancato riscatto del Torino. (...)

(Il Messaggero)