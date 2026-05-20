D’Amico parla con Roma e Milan per il ruolo di ds

La Roma guarda anche al futuro della propria area sportiva. Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, tra i dirigenti in movimento in vista della prossima stagione ci sarebbe anche Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, che sarebbe in contatto sia con il club giallorosso che con il Milan.

"D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan", ha scritto Criscitiello su X, delineando un possibile valzer di dirigenti e allenatori che potrebbe coinvolgere diversi club di Serie A nelle prossime settimane.

Giro DS, trattative: D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan. Cremonese su Angelozzi, Mantova su Fabio Gatti (AtalantaU23). Cagliari forte su Polito (Catanzaro). Giro Mister: Atalanta-Sarri, Napoli pensa a Italiano, Bologna idea Grosso ma avanti a Firenze. Sassuolo, idea Abate — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) May 20, 2026



