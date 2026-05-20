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D’Amico parla con Roma e Milan per il ruolo di ds

20/05/2026 alle 10:31.
tony-damico

La Roma guarda anche al futuro della propria area sportiva. Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, tra i dirigenti in movimento in vista della prossima stagione ci sarebbe anche Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, che sarebbe in contatto sia con il club giallorosso che con il Milan.
"D’Amico (Atalanta) parla con Roma e Milan", ha scritto Criscitiello su X, delineando un possibile valzer di dirigenti e allenatori che potrebbe coinvolgere diversi club di Serie A nelle prossime settimane.