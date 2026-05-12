Dall’amore nato fuori dall’Olimpico alla battaglia per Enea: a due anni il più giovane abbonato della Roma

Una storia d’amore nata fuori dallo stadio Olimpico, poi la battaglia più difficile e infine il legame indissolubile con la Roma. Nel corso della trasmissione di Rai2, La Porta Magica, andata in onda lunedì 11 maggio 2026, Matteo e Valeria hanno raccontato la loro storia e quella del piccolo Enea, oggi due anni, il più giovane abbonato giallorosso.

La coppia ha raccontato anche alcuni retroscena del proprio rapporto. "Insieme da quattro anni, ce lo siamo ricordati prima di entrare in puntata. In realtà non abbiamo neanche una data ufficiale di fidanzamento", dice lei. "Vabbè, il 16 giugno per De Rossi", replica lui tra le risate. Matteo, infatti, per uscire con lei, le aveva mandato una mail formale fingendosi la Roma, invitandola allo stadio Olimpico per la finale di Conference League, serata in cui, almeno secondo lui, sarebbe arrivato il primo bacio: "Io ricordo così, ma lei dice di no". Poi il momento più difficile. Un giorno Valeria non aveva sentito il piccolo muoversi nella pancia per tutta la giornata, così si recò al San Camillo, dove, dopo un’ecografia, i medici le comunicarono che il bambino aveva l’intestino completamente rigirato. A Matteo venne spiegato che il piccolo avrebbe dovuto affrontare un intervento d’urgenza per un volvolo intestinale. Per tutto quel tempo, i genitori furono preparati al peggio, perché sembrava che il bambino potesse non superare la notte. In quel momento, però, l’incontro con un’infermiera, Lucia (entrata a sorpresa anche in puntata) che lasciò loro un messaggio di speranza: "Mamma tranquilla, non è detto che non ci rivediamo, qui succedono i miracoli, i bambini sono magici". E così fu, finalmente, una bella notizia: Enea respira da solo. Dopo tre giorni viene dichiarato fuori pericolo e affronta anche un secondo intervento, ancora una volta con esito positivo. Oggi il piccolo sta meglio, anche se la gestione quotidiana resta delicata. La storia di Enea, diventato il più giovane abbonato della Roma, è stata raccontata anche sul sito ufficiale del club. E attorno alla famiglia non è mai mancato l’affetto del popolo giallorosso: "Gli hanno già dedicato tre striscioni in Curva Sud", racconta la mamma. Nel corso della trasmissione non sono mancate le sorprese, a partire dal videomessaggio di Vincent Candela: "Volevo fare i complimenti a Valeria e Matteo, un abbraccio forte al più giovane romanista Enea". Fino ad arrivare all’ultima sorpresa, direttamente dalla Roma: un invito a Trigoria per assistere a un allenamento dei giallorossi, naturalmente insieme al piccolo Enea.