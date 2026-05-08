CONMEBOL Sudamericana: l'ex Roma Viña si mette i guantoni e finisce in porta (VIDEO)

Episodio curioso per l'ex terzino giallorosso Matias Viña, ora in forza al River Plate, nella partita di CONMEBOL Sudamericana contro il Carabobo. All'86' sul risultato di 1-1 è stato espulso Beltran, portiere dei biancorossi, e con i cambi finiti a giocare in porta gli ultimi minuti della partita è stato proprio Viña. Il terzino, che ha vestito la maglia della Roma dall'estate del 2021 a gennaio 2023, collezionando in totale 29 presenze, si è tolto la maglia da calciatore per vestire quella da portiere.

Il River Plate, nonostante l'espulsione e la presenza di un calciatore di movimento in porta, è riuscito a vincere la partita al 96' con il gol di Salas.



