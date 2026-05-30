Cobolli vince e si inchina come Mancini: il difensore celebra la sua vittoria (VIDEO)

Flavio Cobolli vince contro Tien al Roland Garros e si qualifica agli ottavi di finale del torneo francese. Il tennista romano e romanista a fine match si è inchinato davanti al pubblico, proprio come Gianluca Mancini sotto la Curva Sud dopo i gol al derby contro la Lazio. Dopo il match Cobolli ha parlato anche della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, e anche in questa occasione non è mancato più di un riferimento alla Roma: "Prima di giocare a tennis, ho giocato a calcio nelle giovanili della Roma con Calafiori e quindi per me sarà una partita speciale. Ma mi piace molto il PSG e Luis Enrique che è stato un allenatore della Roma. Spero ci siano tanti gol. Ma non fate troppo casino e, se vince, lasciatemi dormire".

Dopo l'esultanza con l'inchino, Gianluca Mancini ha ricondiviso il video di Cobolli su Instagram con dei cuori giallorossi.



