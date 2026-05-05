Calciomercato Roma, Soulé tra i cedibili: Gasperini non si opporrebbe alla cessione

La Roma si prepara ad affrontare le ultime tre partite della stagione, ma l'attenzione della dirigenza è già rivolta alle manovre di mercato necessarie entro la scadenza del 30 giugno. Per esigenze di bilancio, il club giallorosso dovrà definire alcune cessioni e tra i nomi dei possibili partenti figura quello di Matias Soulé. L'attaccante argentino, condizionato da una pubalgia nella seconda metà del campionato, non è più considerato un elemento centrale nel progetto tattico di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Peppe Lomonaco su Manà Manà Sport, il tecnico non si opporrebbe a una sua eventuale partenza.

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