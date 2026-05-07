Calciomercato, dalla Spagna: Monchi dice "sì" all'Espanyol. L'accordo è legato alla permanenza della squadra in Liga

Monchi, ex direttore sportivo della Roma e attuale presidente del CD San Fernando, è pronto a tornare in pista dopo l'addio all'Aston Villa. Svincolato da settembre, il dirigente sembra essere a un passo dal ritorno in Spagna e - come rivelato dal sito - ha accettato la proposta dell'Espanyol. Monchi ha già detto "sì" al club di Barcellona, ma l'accordo sarà finalizzato soltanto in caso di permanenza in Liga: la squadra si trova in tredicesima posizione in classifica, ma non ha ancora vinto una partita nel 2026 ed è soltanto a +3 sulla zona retrocessione. Il cinquantasettenne era presente in tribuna in occasione di Espanyol-Real Madrid ed è entusiasta di iniziare un nuovo progetto nel ruolo di ds, ma sullo sfondo resta l'opzione Siviglia. Monchi è una leggenda della società andalusa (con cui ha vinto 2 Coppe Uefa e 5 Europa League) e, qualora Sergio Ramos riuscisse ad acquistare le quote del club, il ritorno potrebbe diventare un'ipotesi concreta.

(marca.com)