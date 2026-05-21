Calafiori tifa Roma: "Domenica guarderò la partita, è troppo importante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Calafiori ha parlato anche del momento dei giallorossi e della corsa Champions, ammettendo di seguire con grande attenzione il percorso della squadra della Capitale. L’ex difensore romanista, oggi protagonista lontano da Trigoria, non ha nascosto il proprio sostegno verso il club in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento stagionale: "Spero che la Roma possa arrivare in Champions, domenica guarderò la partita perché è troppo importante".