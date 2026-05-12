AS Roma: guida completa per vedere una partita dal vivo

L'AS Roma è molto più di una squadra di calcio. Per milioni di tifosi in Italia e nel mondo, la Roma rappresenta un'identità, una passione viscerale che si tramanda di generazione in generazione. Fondata nel 1927 dalla fusione di tre club romani, la società giallorossa ha conquistato tre scudetti, nove Coppe Italia e una Coppa UEFA, costruendo nel tempo una delle tifoserie più calde e appassionate d'Europa. Se sei un tifoso o semplicemente vuoi vivere l'emozione di una partita allo Stadio Olimpico, questa guida ti dice tutto quello che devi sapere.

La Roma oggi: rosa, allenatore e stagione in corso

La Roma milita in Serie A e compete regolarmente nelle competizioni europee. Il club ha attraversato anni di transizione tecnica e societaria, con la proprietà americana dei Friedkin che dal 2020 ha investito significativamente nella rosa e nell'infrastruttura del club. L'obiettivo dichiarato è quello di riportare la Roma stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La rosa giallorossa combina esperienza internazionale e talenti emergenti, con un'identità di gioco che punta al possesso palla e all'intensità del pressing. Il settore giovanile della Roma, tra i più rinomati d'Italia, continua a sfornare talenti che si affacciano alla prima squadra con regolarità.

Per seguire gli aggiornamenti più recenti su formazioni, infortuni, mercato e risultati, la redazione di laroma24.it copre il club in tempo reale con news, approfondimenti e commenti tattici.

Vedere una partita della Roma allo Stadio Olimpico

Lo Stadio Olimpico di Roma, con una capienza di circa 70.000 posti, è uno degli impianti più iconici d'Europa. Ospita le gare casalinghe della Roma dal 1953, condividendo la struttura con la Lazio. L'atmosfera della Curva Sud, il settore più caldo del tifo giallorosso, è un'esperienza che ogni appassionato di calcio dovrebbe vivere almeno una volta nella vita.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per le partite della Roma si acquistano principalmente attraverso il sito ufficiale del club su asroma.com o presso i punti vendita autorizzati in città. Per le partite di Serie A contro squadre di media classifica, i biglietti sono generalmente disponibili fino a pochi giorni prima della gara. Per i derby contro la Lazio e le sfide contro Juventus, Inter e Milan, i tagliandi vanno a esaurimento in poche ore dall'apertura delle vendite: in questi casi è fondamentale monitorare le date di apertura del botteghino con settimane di anticipo.

I prezzi variano dai 20 euro per i settori più distanti al campo fino a oltre 100 euro per le tribune centrali. I settori ospiti sono riservati ai tifosi avversari e richiedono procedure di acquisto separate.

Come arrivare allo Stadio Olimpico

Lo Stadio Olimpico si trova nel quartiere Flaminio, a nord del centro storico. Le opzioni di trasporto più pratiche per chi arriva da fuori Roma sono:

Tram linea 2 da Piazzale Flaminio (capolinea metro A, fermata Flaminio) direttamente fino allo stadio. È l'opzione più rapida e conveniente nelle due ore precedenti il fischio d'inizio. Metro linea A fino a Ottaviano, poi bus o a piedi attraverso il Ponte Duca d'Aosta. I bus speciali attivati dal comune nelle serate di partita partono da vari punti del centro. L'auto è sconsigliata per le difficoltà di parcheggio nelle ore di punta pre-partita.

Dove mangiare e bere prima della partita

Il quartiere Prati, vicino allo stadio, e Trastevere, nel cuore della Roma popolare, sono le zone migliori per immergersi nell'atmosfera pre-partita tra i tifosi locali.

A Trastevere, la Trattoria Da Enzo in Via dei Vascellari 29 è una delle trattorie romane più autentiche della città, con una valutazione di 4,3 su quasi 10.000 recensioni. Carbonara, cacio e pepe e polpette sono i piatti più apprezzati. Aperta a pranzo e cena dal lunedì al sabato, chiusa la domenica. Prenotazione fortemente consigliata.

Per un'atmosfera più informale con birre alla spina e schermi per seguire le partite, il Baccanale Trastevere in Via della Lungaretta 81 è un pub con cucina aperto dal pomeriggio fino a notte fonda, con valutazione di 4,4 su 1.230 recensioni.

Consigli pratici per i tifosi in trasferta

Portare con sé la sciarpa giallorossa non è solo una questione di tifo: in Curva Sud e nei settori più caldi è parte integrante dell'esperienza. Il dress code non ufficiale è la maglia della Roma, e indossarla in città nei giorni di gara crea immediatamente connessioni con i tifosi locali.

I tornelli aprono generalmente 90 minuti prima del fischio d'inizio. Arrivare in anticipo permette di evitare le code e di godersi il riscaldamento delle squadre e l'atmosfera che si costruisce gradualmente nel pre-partita.

Connettività allo Stadio e in città

Seguire le formazioni ufficiali, controllare gli aggiornamenti in tempo reale su laroma24.it, condividere foto e video dalla Curva Sud o semplicemente navigare tra le strade di Roma richiede una connessione dati affidabile. Per i tifosi che arrivano dall'estero, i costi di roaming possono essere significativi. Chi cerca una soluzione pratica e conveniente può affidarsi all' eSIM di Holafly per i viaggiatori , attivabile direttamente dallo smartphone prima della partenza senza bisogno di cambiare la SIM fisica.

Domande frequenti su AS Roma e Stadio Olimpico

Dove si comprano i biglietti per le partite della Roma? Sul sito ufficiale asroma.com e nei punti vendita autorizzati in città. Per le partite di cartello è consigliabile acquistare non appena aprono le vendite.

Qual è il settore più caldo dello Stadio Olimpico? La Curva Sud è il cuore del tifo romanista. Per un'esperienza più tranquilla ma comunque coinvolgente, le Tribune Laterali offrono una buona visuale e un'atmosfera più familiare.

Come si arriva allo Stadio Olimpico con i mezzi pubblici? Il tram 2 da Piazzale Flaminio è l'opzione più diretta. In alternativa, metro A fino a Ottaviano e poi bus o a piedi.

Quante partite gioca la Roma in casa in una stagione? In Serie A la Roma disputa 19 partite casalinghe. Aggiungendo le coppe nazionali ed europee, il numero di gare all'Olimpico può arrivare a 25-30 per stagione.Qual è la storia più importante della Roma in Europa? La finale di Coppa dei Campioni 1984, persa ai rigori contro il Liverpool proprio all'Olimpico di fronte al proprio pubblico, rimane la ferita più profonda della storia giallorossa. La vittoria della Conference League nel 2022 sotto José Mourinho ha rappresentato il primo trofeo europeo della storia del club.