Arsenal, Calafiori: “Ritorno alla Roma? Ci vediamo all’Olimpico a settembre”

Riccardo Calafiori ha vissuto una stagione da sogno con il suo Arsenal. Il difensore italiano cresciuto nella Roma, ha infatti alzato la Premier League con i Gunners ed ha raggiunto la finale di Champions League in programma sabato. Il classe 2002 ha raccontato al TG1 le sue emozioni ed ha pure risposto ad una domanda su un possibile ritorno in maglia giallorossa il prossimo anno. Ecco le sue parole.

“La Premier League era uno dei sogni che avevo sin da bambino. Siamo esplosi di gioia al fischio finale della partita del City. Spero di portare in alto la nostra bandiera in Champions, considerando il fatto che non siamo andati ai Mondiali".

Sulla mancata qualificazione dell'Italia

"E' stato un momento abbastanza difficile da accettare, non credo che guarderò partite dei Mondiali. Gattuso è stata la prima persona che ho sentito la mattina dopo aver vinto la Premier".



Su un suo ritorno alla Roma

"Al momento sto benissimo all'Arsenal e voglio continuare a vincere qui. La Roma? Ci vediamo all'Olimpico a settembre”.