Aldair, la sua top 11 all time della Roma: presente Mancini (VIDEO)

Intervistato da Radio Radio, la leggenda brasiliana Aldair ha elencato la sua top 11 personale della storia romanista. Un 4-3-3 pieno di stelle e simboli della storia giallorossa. Tra i calciatori attualmente in rosa, Aldair ha scelto Gianluca Mancini. La stima dell'ex numero 6 nei confronti di Mancini è ormai nota.

In porta scelto un brasiliano, ovvero Alisson. Anche nel ruolo di terzino destro, inevitabilmente un altro brasiliano, Cafù. Come difensori centrali Aldair ha scelto Mancini a suo discapito, affiancato dall'argentino Samuel. A sinistra spazio per Candela. A centrocampo presente Falcao, e De Rossi preferito a Giannini e Di Bartolomei. A completare il reparto c'è Cerezo. In attacco come ala destra scelto Bruno Conti, punta centrale Batistuta e infine non poteva mancare Francesco Totti.



