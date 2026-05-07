Aldair celebra Mancini per il record di gol: "Sette anni di Roma e già mi hai superato" (VIDEO)

Con il gol contro la Fiorentina, Gianluca Mancini è diventato il secondo difensivo con più reti realizzate nella storia della Roma. Un traguardo importante per il numero 23 che ha messo a referto il suo ventunesimo gol staccando una leggenda giallorossa come Aldair, fermo a quota 20. In testa resta Panucci con 31 gol.

Il brasiliano ha voluto celebrare Mancini con un video: "Ciao Gianluca, mi hai superato. Sette anni di Roma e già mi hai superato. Ti auguro che tu possa fare altri 15 gol dai, facciamo il doppio. Ancora complimenti, ciao"



