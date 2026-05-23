Adidas-Roma: pronta la riproduzione dell'iconica terza maglia della stagione 1991-1992 (FOTO)

La terza maglia della Roma, stagione 1991-1992, sarà la prossima ristampa retrò dell'Adidas. Il marchio tedesco, infatti, continua a riprodurre maglie gloriose degli anni passati in una serie che sta avendo grande successo.
Come trapelato, tramite un post pubblicato su X, da Kamil Berberler, insider d'abbigliamento, l'Adidas è pronta a un nuovo remake. Non è il primo in cui viene scelto un kit della Roma: già nel 2024, infatti, era stata riprodotta la maglia Adidas della Roma del 1993.
