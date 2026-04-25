José Mourinho è stato protagonista di un episodio singolare durante la conferenza stampa del Benfica. L'ex tecnico della Roma, nonostante l'annuncio del moderatore che dichiarava l'inizio dell'incontro con i media, ha preferito ritardare le risposte per terminare la lettura delle ultime notizie su un quotidiano. L'emittente Sport TV ha ripreso la scena in pieno stile Mourinho. Nella clip si vede il portoghese concentrato sulla lettura mentre i presenti attendono il via ufficiale. Solo dopo aver consultato le pagine di suo interesse, lo Special One ha consentito l'inizio delle domande.



