VIDEO - Mancini e la festa per i suoi 30 anni: presenti Pellegrini, Cristante, El Shaarawy e Gollini

Il 17 aprile Gianluca Mancini ha raggiunto il traguardo dei 30 anni e nella serata di ieri ha organizzato un party speciale per celebrare il suo compleanno. Il difensore della Roma ha festeggiato in un locale della Capitale e alla cena era presenti anche Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini in compagnia delle rispettive mogli. Inoltre c'è era anche Leonardo Spinazzola, grande amico ed ex compagno di squadra di Mancini e ora in forza al Napoli.



