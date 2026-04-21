VIDEO - Mancini e la festa per i suoi 30 anni: presenti Pellegrini, Cristante, El Shaarawy e Gollini

Il 17 aprile Gianluca Mancini ha raggiunto il traguardo dei 30 anni e nella serata di ieri ha organizzato un party speciale per celebrare il suo compleanno. Il difensore della Roma ha festeggiato in un locale della Capitale e alla cena era presenti anche Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini in compagnia delle rispettive mogli. Inoltre c'è era anche Leonardo Spinazzola, grande amico ed ex compagno di squadra di Mancini e ora in forza al Napoli.
? Gianluca #Mancini e la festa per i suoi 30 anni ?
? Presenti al party anche i compagni di squadra #Pellegrini, #Cristante, #ElShaarawy e #Gollini ?#ASRoma pic.twitter.com/ZyFIJDD9al
— laroma24.it (@LAROMA24) April 21, 2026