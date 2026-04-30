VIDEO - De Rossi e l'ospite inatteso che irrompe in conferenza stampa: "Hai un ape gigante in testa"

Siparietto divertente per Daniele De Rossi in conferenza stampa. Il tecnico del Genoa, intervenuto in sala stampa in vista del match in programma sabato sera contro l'Atalanta, ha avuto a che fare con un ospite completamente inatteso. L'ex Roma, infatti, è stato interrotto dalla presenza di un ape: "Hai un ape gigante in testa" ha detto a un giornalista, mentre successivamente ha cercato di schivare l'insetto. De Rossi non si è trovato per niente a suo agio con l'ape in sala stampa continuando a guardare i suoi movimenti: "Io ormai sto tutto il tempo... come i cani" ha detto in maniera scherzosa l'allenatore del Grifone.



