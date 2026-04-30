VIDEO - Copa Sudamericana, incredibile Carlos Vinícius: tre rigori sbagliati di fila, come in Roma-Lille

Un episodio incredibile ha segnato la notte della Copa Sudamericana durante la sfida tra Palestino e Gremio. L'attaccante brasiliano Carlos Vinícius è stato protagonista di un episodio insolito, fallendo tre calci di rigore consecutivi nella stessa partita.

L'evento richiama fedelmente quanto accaduto alla Roma il 2 ottobre 2025, durante la sfida di Europa League contro il Lille. In quell'occasione, tra il minuto 82 e l'85, lo stadio Olimpico fu testimone di un finale frenetico: un rigore venne ripetuto per tre volte e parato altrettante da Ozer. Il portiere dei francesi neutralizzò i primi due tentativi di Artem Dovbyk (fatti ripetere perché l'estremo difensore si era mosso in anticipo) e successivamente parò anche il terzo penalty calciato da Matias Soulé.

Mentre nella gara dei giallorossi si trattò di una serie di ripetizioni regolamentari che videro coinvolti due diversi tiratori, stanotte in Brasile la maledizione degli undici metri ha colpito esclusivamente Carlos Vinícius, il cui triplo errore consecutivo ha consegnato al Gremio al record negativo.

Carlos Vinícius ERRÓ TRES PENALES CONSECUTIVOS hoy en Palestino-Grêmio en Copa Sudamericana.



INSÓLITO. ??? pic.twitter.com/LqBpTu9CAu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 30, 2026



