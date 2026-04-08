TORRI: "La società naviga a vista in base al consenso" - PRUZZO: "La Roma deve alzare il livello dei calciatori, è matematico"

Il futuro della Roma e le strategie per tornare ai vertici animano il dibattito nelle radio della Capitale. Piero Torri esprime preoccupazione per la mancanza di una rotta definita a livello societario, avvertendo che la proprietà rischia di farsi guidare troppo dagli umori esterni: "Ho il sospetto che la proprietà navighi molto a vista, avendo come stella polare il consenso". Di pari passo, Roberto Pruzzo sottolinea l'urgenza di un salto di qualità tecnico per interrompere il trend degli ultimi anni: "La Roma ha necessità assoluta di alzare il livello, lo fai prendendo calciatori superiori a quelli che hai, è un calcolo matematico".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Gli hanno comprato anche altri giocatori, l’allenatore non può fare una squadra intera se no non fa l’allenatore ma il Presidente. All’allenatore gli dai uno-due giocatori, gli altri li prendo io. Io penso che gli allenatori si devono dare una regolata. Sono già profumatamente pagati e non possono avere il diritto di fare la squadra. C’è anche un aspetto economico, se mi chiedi tre giocatori da 50 milioni io non te li posso comprare. Delle volte nel mercato non si riescono a prendere i giocatori che vuoi (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da qualche anno gli allenatori sono pagati in maniera più che profumata. In cosa consiste la bravura di un allenatore rispetto ad un altro che prende una cifra inferiore? Quello che prende qualcosa in più, dovrà dare qualcosa in più, che non è solo la tattica. Dovrà pure portare un qualche cosa in rapporto a quello che la società spende per tenerlo sulla panchina. Se si fa comprare i giocatori che vuole, i migliori che ci sono in circolazione, prendi uno qualunque e lo metti lì. Io credo che la bravura di un allenatore sia usare quelli che si ritrova più 1-2 che la società prende su sua indicazione (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io credo che la Roma dovrebbe cominciare a fare dei fatti, non perché non li abbia fatti negli ultimi anni, ma dovrebbe avere un’idea abbastanza precisa su dove vuole arrivare e come farlo per arrivarci. Ho il sospetto che soprattutto la proprietà su questo navighi sempre molto a vista, avendo come stella polare il consenso. Credo che così però non si arrivi a dama. Che ci sia bisogno di intervenire sulla rosa della Roma penso che valeva anche due mesi fa, mi auguro che non si butti tutto a mare, perchè io credo che anche da questa stagione, peraltro non conclusa, si deve saper riconoscere il buono che è stato iniziato. Si deve intervenire per migliorare la rosa, le prospettive e soprattutto la chiarezza in società, perché senza quella ho paura che si vada a sbattere contro un muro (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Io credo che la Roma visto l’andazzo degli ultimi anni abbia assolutamente bisogno di alzare il livello, non c’è altro da fare. Alzi il livello prendendo calciatori superiori a quelli che hai, è un calcolo matematico. Con questa squadra arrivi sesto da anni, non sei riuscito mai tranne Lukaku e Dybala a portare dentro giocatori che ti facevano alzare il livello. Io credo che vada bene a tutti l’idea, dall’allenatore al presidente. Servono valide alternative, perché la squadra ha dimostrato nel girone d’andata di poter avere identità a livello tecnico. Ha necessità assoluta di alzare il livello, come ha fatto il Napoli che ha preso 3-4 giocatori di livello superiore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I rapporti interni sono l’aspetto più importante da chiarire. La triade che sembrava la cosa migliore fatta dalla società negli ultimi anni stiamo capendo che non si sono trovati. Chiedevamo figure di calcio, prendi Ranieri, Massara e Gasperini, ma credo che in pochi in estate fossero scontenti di questa scelta (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Serve un grande direttore generale - figura che manca da un decennio - che possa sintetizzare le posizioni di allenatore e ds, palesemente su piani diversi da luglio scorso (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Lo scorso anno si diceva che questa rosa era in grado di vincere trofei. In estate si diceva che era una squadra che ha sfiorato la Champions e non serviva cambiarla molto, ma adesso si è scoperto che non è così. C'è la possibilità che Massara vada via. La Roma avrebbe bisogno di un direttore sportivo forte. Massara e Gasperini insieme è impossibile (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

C'è modo e modo di perdere le partite. L'Inter si è fermata a 5, altrimenti poteva farne 8. Se perdi Roma-Juve 3-3 ti lamenti però hai fatto una grande partita, che hai giocato bene, anche se ti sfonda mentalmente. Quello che è accaduto con l'Inter non è accettabile (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Fa ridere che in 48 ore ne abbiamo sentite di ogni tipo: dalla rivoluzione al conservare qualcuno, magari è il nuovo direttore sportivo che manda messaggi in giro... Ci deve essere chiarezza da parte della proprietà nei ruoli di tutti, bisogna uscire con un quadro unitario all'interno di Trigoria (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini vuole tre rinforzi alla Malen. Questa è la volta buona per capire se i Friedkin fanno la squadra (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)