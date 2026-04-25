Staff medico, vicino al ritorno Del Vescovo: Gasp lo ha avuto a Bergamo

Una delle frizioni tra Gasperini e la dirigenza, quindi l'ex Senior Advisor Claudio Ranieri, è stata anche quella inerente allo staff medico. Il tecnico avrebbe voluto recuperare alcuni calciatori in minor tempo, ma molto spesso lo staff medico ha negato il ritorno in campo. L'ultimo esempio è quello di Wesley.

Come riferito dal quotidiano, nella rivoluzione che attende i giallorossi, Gasperini attende anche un nuovo medico: ovvero Riccardo Del Vescovo, con cui il tecnico ha lavorato dal 2022 nella sua esperienza all'Atalanta. Ma non solo, perché nel caso dovessero tornare a lavorare insieme per Del Vescovo sarebbe un ritorno a Trigoria. Il medico, infatti, ha lasciato il club giallorosso nel 2019 dopo un'esperienza durata 7 anni.

(La Repubblica)