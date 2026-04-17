Serie A, orari e date della 35esima giornata: Roma-Fiorentina lunedì 4 maggio alle 20:45

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari della 35esima giornata del campionato. Da programma, la Roma dovrà affrontare la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il match è stato fissato lunedì 4 maggio alle 20:45
Trentacinquesima giornata
Venerdì 1 maggio
20:45 | Pisa - Lecce
Sabato 2 maggio
15:00 | Udinese - Torino
18:00 | Como - Napoli
20:45 | Atalanta - Genoa
Domenica 3 maggio
12:30 | Bologna - Cagliari
15:00 | Sassuolo - Milan
18:00 | Juventus - Verona
20:45 | Inter - Parma
Lunedì 4 maggio
18:30 | Cremonese - Lazio
20:45 | Roma - Fiorentina