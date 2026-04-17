Serie A, orari e date della 35esima giornata: Roma-Fiorentina lunedì 4 maggio alle 20:45

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari della 35esima giornata del campionato. Da programma, la Roma dovrà affrontare la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il match è stato fissato lunedì 4 maggio alle 20:45

Trentacinquesima giornata

Venerdì 1 maggio

20:45 | Pisa - Lecce

Sabato 2 maggio

15:00 | Udinese - Torino

18:00 | Como - Napoli

20:45 | Atalanta - Genoa

Domenica 3 maggio

12:30 | Bologna - Cagliari

15:00 | Sassuolo - Milan

18:00 | Juventus - Verona

20:45 | Inter - Parma

Lunedì 4 maggio

18:30 | Cremonese - Lazio

20:45 | Roma - Fiorentina