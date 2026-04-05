Serie A, assemblea il 13 aprile: sul tavolo il futuro della FIGC

La Serie A ha indetto per il prossimo 13 aprile un’assemblea di Lega, Tra i temi all’ordine del giorno, infatti, spicca la scelta del candidato da sostenere in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC. Secondo le prime indiscrezioni, diversi club sarebbero orientati a convergere sul nome di Giovanni Malagò, attuale numero uno del CONI, figura ritenuta in grado di garantire equilibrio e rappresentanza nel sistema calcistico italiano. Non mancano però le alternative: sullo sfondo restano anche profili di grande prestigio come Alessandro Del Piero e Paolo Maldini.