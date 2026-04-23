Serie A, anticipi e posticipi della 36a giornata: Parma-Roma domenica 10 maggio alle 18

La Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 36esima giornata del campionato, in programma dall’8 all’ 11 maggio. La Roma di Gasperini sarà ospite del Parma di Cuesta al Tardini nel turno valido per la diciassettesima giornata di ritorno: la gara si giocherà domenica 10 maggio alle 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky.

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:45

Torino-Sassuolo (DAZN/Sky)

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:00

Cagliari-Udinese (DAZN)

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:00

Lazio-Inter (DAZN)

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:45

Lecce-Juventus (DAZN/Sky)

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 12:30

Verona-Como (DAZN)

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00

Cremonese-Pisa (DAZN)

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00

Fiorentina-Genoa (DAZN)

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00

Parma-Roma (DAZN/Sky)

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 20:45

Milan-Atalanta (DAZN)

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45

Napoli-Bologna (DAZN)

(legaseriea.it)