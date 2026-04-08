Sabatini: "Spero che Salah faccia una scelta romantica. Tornare alla Roma sarebbe grandioso" (VIDEO)

L'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a Prime Video Sport IT. Tra i tanti argomenti toccati, Sabatini ha parlato di Mohamed Salah. Il campione egiziano, che a fine stagione lascerà Liverpool, è stato uno dei suoi principali colpi di mercato durante l'avventura alla Roma. Sabatini ipotizza e spera in un suo possibile ritorno in giallorosso: "Un giocatore eccezionale, con una frequenza di passo irripetibile e una sensibilità tecnica straordinaria. Io spero che faccia una scelta romantica, tornare alla Roma sarebbe una cosa grandiosa".





