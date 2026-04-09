Sabatini e Luis Enrique, botta e risposta a distanza: “Ogni volta che vinci sto meglio”

Curioso siparietto nel post partita di PSG-Liverpool 2-0, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Durante le interviste ai microfoni di Prime, la giornalista Alessia Tarquinio ha annunciato in diretta un messaggio di Walter Sabatini rivolto a Luis Enrique, scatenando la reazione immediata del tecnico spagnolo: "Oh! Grande Sabatini!". Poi il contenuto del messaggio dell’ex ds della Roma: "Ogni volta che vinci, io mi sento meglio. I miei polmoni sono più elastici". Parole accolte con affetto da Luis Enrique, che ha aggiunto: "Questa è una grande notizia, perché Walter Sabatini è una persona a me molto cara, speciale. Con lui ho condiviso un anno meraviglioso alla Roma, mi ha insegnato molte cose. Ti mando un abbraccio, spero che i tuoi polmoni migliorino"