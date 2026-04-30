Roma, semplificata la struttura societaria: fusione di quattro holding per facilitare i processi decisionali

La Roma punta a semplificare la propria struttura societaria. Secondo quanto emerso dal sito, infatti, il club starebbe lavorando a una fusione di quattro società che saranno incorporate in AS Roma Srl: Soccer Srl, ASR Soccer LP Srl, Brand Mangament Srl e AS Roma Real Estate Srl. Esclusa, invece, la società ASR Media and Sponsorship a cui confluiscono i ricavi da diritti tv e da sponsorizzazione.

Si tratta di società complementari rispetto al business sportivo. Una scelta che permette di avere una struttura societaria più lineare, rendere i processi decisionali più semplici e migliorare l'efficienza. In questo modo la Roma costruisce una struttura più moderna.

Questo cambiamento segue l'introduzione della Pursuit Sports, che ha lo scopo di centralizzare le operazioni. Un'operazione che i Friedkin hanno ritenuto necessaria soprattutto dopo l'acquisizione dell'Everton e ancora prima del Cannes. Pursuit Sports, infatti, è una holding che aiuta a gestire in maniera più sinergica i diversi club di cui si è proprietari.

(calcioefinanza.it)