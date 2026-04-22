Roma, Hermoso sulla Champions: "Ci piacerebbe essere più alti in classifica. Ci proveremo fino alla fine"

A poche giornate dal termine della Serie A, la Roma spera ancora di poter agganciare il quarto posto. La matematica non condanna i giallorossi, ma, attualmente la Juventus è a +5. Chi ci crede, però, è Mario Hermoso, che al margine dell'evento di Elvis Lives in collaborazione con la Roma e tenutosi a La Rinascente, ha parlato così.

"Siamo allo sprint finale, ci piacerebbe avere una posizione migliore come quella che abbiamo avuto per gran parte della stagione. Fino a quando ci sono partite e punti in palio ci proveremo fino alla fine".