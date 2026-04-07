Giuntoli resta un'opzione per il futuro

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano il nome di Cristiano Giuntoli continua a circolare in orbita Roma. Il dirigente, attualmente senza squadra, resta tra i profili valutati per un possibile ruolo di direttore sportivo nel futuro assetto societario giallorosso. Al momento non ci sono sviluppi concreti, ma la sua candidatura non è stata accantonata. La dirigenza della Roma sta infatti riflettendo su diverse soluzioni e il nome dell'ex dirigente della Juventus rimane sul tavolo, alla fine della stagione ci sarà un faccia a faccia con le varie componenti dirigenziali e si capirà il da farsi.





