Call dei Friedkin con Gasperini e Ranieri: la proprietà ha chiesto di concentrarsi sul quarto posto

Dopo una settimana di tensione in casa Roma, iFriedkin sono scesi in campo con una call telefonica con i diretti interessati. La proprietà ha voluto parlare con entrambi in una call in cui erano ovviamente presenti sia Gasperini sia Ranieri. Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Assogna, la proprietà ha chiesto alle parti di concentrarsi sull'obiettivo quarto posto, gestendo questo rush finale di stagione con silenzio. E per il momento, per quanto concerne il futuro, non è ancora il momento di fare previsioni.

(sport.sky.it)