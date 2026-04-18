Roma-Atalanta, Scalvini: "Sono legato a Gasperini, sarà una bella sfida"

A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Roma e Atalanta, il difensore nerazzurro Scalvini ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando questo match decisivo per la classifica.

Quanto è difficile marcare Malen?

"È un giocatore forte come tanti altri della Roma. Bisogna fare un lavoro di squadra, sicuro è un giocatore forte e dobbiamo essere bravi a dare il 100%."

Vedere le lacrime di Gasperini, cosa scatta?

"Per me fa piacere, è un mister con cui sono molto legato. Ho imparato tante cose da lui e sono grato. Noi pensiamo all’Atalanta come lui pensa alla Roma e quindi adesso sarà una bella sfida."