Retroscena sull'addio di Ranieri: le tensioni di ieri sul recupero degli infortunati

Emergono nuovi dettagli sul possibile addio di Claudio Ranieri alla Roma. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, alla base della separazione consensuale con il Senior Advisor ci sarebbero state forti tensioni interne. In particolare, Gian Piero Gasperini, avrebbe espresso forte disappunto per il recupero di alcuni giocatori infortunati e, soprattutto, per la gestione di Manu Koné, tema che avrebbe alimentato ulteriormente il malumore. Il tecnico si sarebbe lamentato in maniera decisa, segnale di un clima diventato sempre più delicato all’interno di Trigoria. Così, nella giornata di ieri, la tensione sarebbe salita notevolmente, fino ad arrivare alla scelta della separazione consensuale con Ranieri.

Retroscena addio #Ranieri: ci sono state nuove discussioni sul recupero di alcuni infortunati. #Gasperini si è lamentato (eufemismo) anche della gestione di #Koné. Ieri, quindi, la tensione era altissima e si è arrivati alla separazione consensuale con il Senior Advisor#Roma — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 24, 2026



