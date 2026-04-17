Ranking UEFA, la Roma scivola al 13 posto con un coefficente di 97.750 punti

Aggiornamenti importanti dal ranking per club della UEFA, che fotografa la gerarchia del calcio europeo in base ai risultati nelle competizioni internazionali. La Roma si conferma tra le squadre più competitive del continente, pur restando fuori dalla top 10, scivolando al 13esimo posto (coefficente di 97.750 punti). Il club giallorosso occupa una posizione comunque rilevante nella graduatoria, grazie al percorso delle ultime stagioni tra Europa League e Conference League, che ha consentito di accumulare punti preziosi nel coefficiente UEFA. Un rendimento che mantiene la Roma stabilmente nella fascia alta del ranking, seconda, tra le italiane, solamente all'Inter (4' posto) e davanti ad Atalanta (15' posto), Fiorentina (24' posto), Juve (25' posto), Milan (30' posto) e Napoli (33' posto).

(sport.sky.it)