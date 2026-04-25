Ranieri, la prima scelta per la panchina era De Rossi: veto dei Friedkin. Conte e Fabregas le altre opzioni

"Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasperini". Con queste parole nel pre partita del match contro il Pisa, Claudio Ranieri aveva definito, di fatto, Gasperini come quarta scelta per la panchina della Roma. L'inizio della fine, in una sfuriata che ha rotto completamente il rapporto fino ad arrivare all'addio ufficializzato dal club nella giornata di ieri.

Come riferisce il quotidiano, Ranieri al termine della scorsa stagione avrebbe voluto in primis il ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. I Friedkin, però, avrebbero posto il veto su un possibile ritorno del tecnico esonerato nemmeno un anno prima. Tra gli allenatori sondati anche Conte e Fabregas. Poi, la virata su Gasperini, ma Ranieri aveva altri nomi in testa.

(Il Messaggero)