Ranieri fa chiarezza: «Mandato via dai Friedkin»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non un lieto fine. L'ennesimo capitolo del legame tra la Roma e Ranieri si è chiuso senza un accordo sulle modalità di uscita, con scintille e frizioni pure sul comunicato che ha ufficializzato la separazione. «L'AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per 1l suo significativo contri - buto alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L'AS Roma verrà sempre al primo posto», le parole, non certamente tenere sui pochi mesi da consuletnte/dirigente, usate dalla società giallorossa. Senza alcuna firma in calce di Dan e Ryan Friedkin.

Riavvolgendo il nastro rispetto al comunicato emerso ieri a mezzogiorno bisogna tornare a quanto aveva detto Ranieri nell'intervista prima del match con il Pisa, evento scatenante che ha portato alla separazione: «Se sarò interpellato continuerò e, se non mi troverò d'accordo, me ne andrò, non sono qui a fare il garante di nessuno». E quelle intenzioni di farsi da parte l'ex allenatore le aveva subito ribadite nei colloqui con la proprietà nei primi giorni della crisi, senza presentare però dimissioni formali. Una linea portata avanti anche questa settimana, dove aveva pure fatto presente ai texani che non sarebbe mai stata una questione di soldi. Giovedì la proprietà ha comunicato la decisione improvvisa (maturata giusto un paio di giorni prima), scegliendo di schierarsi dalla parte di Gasperini, aspettandosi inoltre che Ranieri (che quella stessa mattina ha parlato di «unità nell'evento al Coni) desse seguito a quanto dichiarato in precedenza, con un'uscita consensuale. Così non è stato ed è toccato ai Friedkin stessi allontanare il senior advisor, a cui spetterà l'intera cifra del contratto firmato fino a giugno 2027.

Ranieri ha voluto chiarire in prima persona quanto successo nelle ultime ore, affidando una dichiarazione all'Ansa: «L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società. Lo preciso per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre».