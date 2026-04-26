Promozione Ostia Mare, Gualtieri: "Un ringraziamento speciale a De Rossi. Ti aspettiamo in Campidoglio"

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha pubblicato sul sito del Comune della città Eterna un pensiero per Daniele De Rossi e l'Ostiamare, promosso in Serie C. La nota:

"La promozione dell’Ostiamare in Serie C è una grande notizia per Ostia e per tutta Roma. Un risultato importante, frutto del lavoro della squadra, dello staff e di un progetto che ha saputo crescere nel tempo, a partire dai più giovani. Un ringraziamento speciale a Daniele De Rossi che ha investito cuore e anima in questo percorso, contribuendo a trasformare una situazione complessa in una storia di successo. È un traguardo che arriva in un momento significativo per Ostia, al centro di un percorso di rilancio che stiamo portando avanti con determinazione, fondato su legalità, qualità degli spazi e nuove opportunità. Un cambio di passo che vuole restituire al mare di Roma il ruolo che merita e rafforzare il legame tra territorio, sport e comunità. In questa direzione continueremo a seguire la crescita dell’Ostiamare e a investire sul futuro di Ostia, perché successi come questo sono il segno concreto di una nuova stagione che riguarda tutto il territorio. Aspettiamo Daniele, la squadra e tutto il team tecnico in Campidoglio per celebrare questa storica promozione"