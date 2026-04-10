Primavera, Guidi: "Contro il Napoli la nostra motivazione deve essere superiore alla loro. Vogliamo arrivare alle fasi finali" (VIDEO)

Domani, sabato 11 aprile alle ore 13:00, la Roma Primavera ospiterà il Napoli allo Stadio Tre Fontane per un match valido per la fase finale del campionato. I giallorossi, a caccia di punti per blindare l'accesso ai play-off, affrontano una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore Federico Guidi ha analizzato i temi della gara ai canali ufficiali del club.

Come si supera qualche recente incidente di percorso in vista del rush finale?

"È fisiologico in un campionato Primavera che tutte le squadre possano avere questi tipi di incidenti di percorso. Fanno parte di un percorso di crescita che ognuno di loro, e soprattutto la nostra squadra, ha bisogno di fare. Superandoli si diventa giocatori più forti e una squadra migliore. È chiaro che ora, con il passare delle partite, ogni gara ha una valenza maggiore perché tutte le squadre lottano per i propri obiettivi. Noi vogliamo cercare con tutte le nostre forze di arrivare alle fasi finali anche per far fare ai nostri ragazzi un'esperienza formativa, perché quelle sono le partite che ti fanno crescere in chiave professionismo".

Si affronta il Napoli, che è quartultimo e ha bisogno disperato di punti. Quali sono le insidie maggiori?

"Dobbiamo essere bravi a pensare a noi stessi, a quella che deve essere la nostra prestazione senza farci coinvolgere dai nostri avversari. Dobbiamo esaltare le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Soprattutto, la nostra motivazione deve essere superiore a quella dei nostri avversari, qualsiasi essa sia, perché solamente così possiamo diventare giocatori ambiziosi con una squadra ambiziosa".

Nelle ultime settimane sono rientrati dei ragazzi che erano stati fuori per infortunio. Come valuta la loro condizione?

"È importantissimo che tutti i ragazzi stiano benissimo, soprattutto per avere l'opportunità di potersi esprimere al massimo e mettersi in evidenza. È chiaro che coloro che sono stati fuori tantissimi giorni devono un po' recuperare la condizione fisica, ma questo non preclude loro di fare un minutaggio che non deve basarsi sull'arrivare in fondo alla partita, quanto sul concentrarsi su ciò che hanno dentro ed esprimere al massimo la qualità nel tempo giocato".

⚽️ Domani alle 13 c'è Roma-Napoli al Tre Fontane



?️ L'intervista a mister Guidi alla vigilia del match#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/iYOG4ItvMx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2026



