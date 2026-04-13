Presidenza FIGC, Abete: "Chiederò alla LND di candidarmi. Sarebbe stato più opportuno un progetto diverso"

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, è intervenuto a margine del Premio Bearzot per commentare gli scenari relativi alla presidenza della FIGC. Dopo il sostegno quasi unanime della Lega Serie A verso Giovanni Malagò, Abete ha annunciato la propria mossa istituzionale: "Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A".

L'ex numero uno della Federcalcio ha criticato il metodo scelto dai club della massima serie, auspicando un percorso più collegiale: "Pensavo che sarebbe stato più opportuno un progetto diverso, cioè partire da un incontro tra le componenti per poi individuare la persona giusta". Nel corso del suo intervento, Abete ha richiamato i dati contenuti nel documento dell'ex presidente Gabriele Gravina riguardanti la scarsa valorizzazione dei giovani talenti: "Abbiamo il 49esimo posto su 50 relativamente all’utilizzo degli Under 21 nella massima serie".

Nonostante la designazione di Malagò, definita come una "candidatura di prestigio", Abete ha sottolineato la necessità di una pluralità di opzioni: "Diamo un primo segnale, che non sarà una candidatura che rimarrà isolata. Ben vengano le candidature espresse dalle componenti tecniche e altre leghe". L'obiettivo finale, secondo il presidente della LND, resta quello di "confluire all’interno di un programma condiviso e di un’unica candidatura", pur dichiarandosi pronto a "giocare la partita in sede elettorale".

(sport.sky.it)