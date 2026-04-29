Plusvalenze, l'uomo dei conti Morrow cerca di abbassare la richiesta della Uefa sotto i 60 milioni di euro

La Roma è pronta a fare i conti con il tema plusvalenze. Il club, infatti, deve rispettare i paletti Uefa e ottenere delle plusvalenze entro il 30 giugno. Per farlo, chiaramente, bisognerà vendere qualche pezzo pregiato della rosa. I Friedkin sembrano aver delegato Jason Morrow per cercare di abbassare la cifra richiesta dalla Uefa.

Come si legge sul quotidiano, infatti, l'uomo dei conti della proprietà, Jason Morrow starebbe lavorando per abbassare la cifra di80-85 milioni di euro previsti. L'obiettivo è quello di scendere sotto i 60 milioni facendo leva anche sul comportamento che la Roma ha avuto negli anni passati in cui ha abbassato il tetto salariale e alzato la quota dei ricavi attraverso alcune partneship con nuovi sponsor.

(corsera)