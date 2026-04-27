Paone (ex ds Ostia Mare): "De Rossi figlio di Ostia, è stato fondamentale. Ha avuto l'intelligenza di mettere gli uomini giusti"

Ieri l'Ostia Mare di proprietà di Daniele De Rossi, ha conquistato una storica promozione in Serie C, che ha fa fatto commuovere anche l'attuale allenatore del Genoa. All'Adnkronos ha parlato in esclusiva l'ex direttore sportivo del club del litorale romano, Paolo Paone, rimasto comunque a dare una mano alla squadra. Ecco le sue parole.

"Le ultime stagioni in C? Allora era C2, sono state nell'88-'89, ero un ragazzo. Oggi a 66 anni non so spiegare il tuffo al cuore che mi è preso per il ritorno tra i professionisti. De Rossi è stato fondamentale anche perché è un figlio di Ostia, è intervenuto per rilevare la squadra dove lui è nato calcisticamente. Quando noi abbiamo vinto il campionato allora De Rossi era un ragazzino che stava nei giovanissimi. Non ricordo se già numero 9. Lui è stato fondamentale perché ha avuto il coraggio di intervenire in quella situazione. Ricordo ancora la telefonata che mi fece: 'a parte la tua famiglia, conosci qualche altro matto che vorrebbe rilevare il club?', e gli ho risposto 'sì, la tua'. Si è messo a ridere, ha detto che voleva fare una cosa alla grande: 'il cinema è il tuo, fai quello che vuoi', ho replicato'".

"La cosa bella è che allora un gruppo di imprenditori di Ostia trentacinque anni fa l'ha portata in serie C e un'altra persona di Ostia dopo trentacinque anni l'ha riportata in serie C. Questo è il collante di Ostia: e oggi come mai ne ha bisogno, Ostia è anche questa. Avevo visto che nel nostro girone c'era L'Aquila, come 35 anni fa: ho detto al direttore generale Ferruccio Mariani 'guarda che questa cosa ci porta bene', e infatti… Ma il vero cervello della stagione è stato Alberto De Rossi. Daniele ha avuto l'intelligenza di mettere gli uomini giusti al posto giusto, a un campione del mondo che gli devi insegnare… De Rossi padre ha cominciato anche lui all'Ostiamare, poi i tanti anni alla Roma: è un uomo di calcio, di quelli di una volta. Anche il tecnico, David D'Antoni, ha i suoi meriti: lo frequento poco, ma lui ha preso la squadra nel 2025 e l'ha portata in Serie C".

"Daniele ha preso un aereo e si è precipitato qui da noi, la festa sul pontile con il pullman della squadra lì accanto è indimenticabile, importantissima per tutta Ostia. C'è ancora l'ultima giornata di campionato da giocare a Giulianova, e dopo testa alla C".