Ostiamare, parte la festa: storica promozione in Serie C per il club di De Rossi

L'Ostiamare vola in Serie C. Decisivo il successo per 1-0 contro il Termoli e lo 0-0 maturato in contemporanea dell'Ancona sul campo dell'Aquila. Il club del presidente Daniele De Rossi, vince, quindi, il raggruppamento F di Serie D. L'ex capitano della Roma ha prelevato il club a gennaio 2025 e dopo poco più di un anno ha portato i biancoviola in Serie C, tra i professionisti.

Il club non aveva mai raggiunto questo traguardo nella sua storia. Avendo militato solamente nell'allora Serie C2 dal 1989 al 1991.