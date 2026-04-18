Ostacolo Atalanta per sognare ancora

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un passo alla volta. A cominciare da stasera, quando all'Olimpico arriverà l'Atalanta di Palladino. E la Roma ha l'occasione di sfruttare il passo falso del Como per prendersi il quinto posto e raggiungere la Juventus - impegnata domani con il Bologna - a quota 60 punti, in una sfida ricca di significati per tutto quello che la squadra nerazzurra ha rappresentato per Gasperini.

Dopo una settimana turbolenta, il piemontese ha cercato di indirizzare l'attenzione completamente sulla partita. Questa mattina svolgerà il consueto test per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Anche se la rifinitura di ieri ha già offerto qualche indicazione positiva. Dopo lo stop per il colpo subito lunedì in allenamento, Pisilli ha svolto l'intera seduta con i compagni e sarà convocato. Cristante ed El Aynaoui sono favoriti per una maglia da titolare, ma se le risposte delle prossime ore fossero positive, non è da escludere che Gasp possa addirittura preferire il giovane azzurro al marocchino. Oppure inserire tre centrocampisti facendo scivolare in panchina El Shaarawy, al momento in vantaggio per completare il tridente con Soulé e Malen.

Segnali incoraggianti anche da Hermoso, che ha svolto la rifinitura con il resto della squadra dopo qualche giorno di gestione e può completare la difesa con N'Dicka e Mancini. Sulla fascia sinistra la scelta dovrebbe ricadere nuovamente su Rensch, con Celik sul lato opposto. Anche se oggi è attesa la decisione finale su Wesley. «Lui ha una voglia incredibile di partecipare a questa gara, effettua sprint, scatti e tiri - ha affermato Gasperini in conferenza - però la parte medica non vuole rischiare e su questo, a volte, si innescano anche delle discussioni, delle problematiche. Tutti gli allenatori dipendono dall'ok medico prima di poter utilizzare un giocatore, non posso forzare queste situazioni». L'ennesimo braccio di ferro tra l'allenatore, che vorrebbe il brasiliano a disposizione stasera, e lo staff medico, che non ritiene pronto l'ex Flamengo. Il pressing per averlo continuerà anche questa mattina.

I sette punti di distanza dal quarto posto rappresentano un Everest da scalare per l'Atalanta, che mercoledì si gioca con la Lazio un posto in finale di Coppa Italia. Eppure, Palladino non sembra intenzionato ad effettuare un ampio turnover. Con l'assenza di Hien, dovrebbero essere Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a formare il terzetto difensivo. Verso la conferma Ederson e de Roon in mezzo al campo, con Zappacosta e Bernasconi sulle fasce. De Ketelaere e l'ex Zalewski sono i favoriti per muoversi alle spalle di Scamacca, avanti nel ballottaggio con Krstovic.