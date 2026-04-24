Nesta: "Non allenerò mai la Roma. Totti re della città? Lo è stato più di me perché ci sono più tifosi romanisti"

DAZN - Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma streaming e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rapporto con Francesco Totti e sulla Roma. Ecco le sue parole.

Totti re di Roma?

"Io mi sentivo di più, scherzo. Ognuno ha la sua parte del Tevere, non sconfina. Roma è piena di romanisti, al mio quartiere a Cinecittà c'era solo la mia famiglia laziale. Totti è stato più re di me perché c'erano più tifosi, ma io sono contento di quello che mi ha dato la Lazio e di come mi ha trattato".

Il tuo addio?

"Qualche tifoso della Lazio secondo me ancora non ha capito. Il laziale è fatto così, è abituato a soffrire, gli piace la sofferenza e la negatività a volte. Preferisce ricordare magari un derby perso 5-1 che 300 partite giocate in un certo modo, oppure che ci sono sempre stato quando c'era casino...".

Alleneresti la Roma?

"No, mai. Non si può fare, no. Mai, questo è sicuro".

Alleneresti la Lazio?

"Ho paura di amarla troppo, mi farebbe perdere lucidità. Poi non si sa mai. Speriamo che non capiti. La prossima estate? Speriamo che non arrivi mai".