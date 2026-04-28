Multiproprietà: i legali dei Friedkin al lavoro per risolvere la questione di Roma ed Everton

Le regole della Uefa sulle multiproprietà sono molto chiare: due club appartenenti alla stessa proprietà non possono partecipare alla stessa competizione europea qualora vengano riscontrate influenze nella gestione dei club. Una situazione che riguarda da vicino la famiglia Friedkin, che possiede Roma ed Everton con Dan Friedkin presidente di entrambi i club. Come scrive il sito britannico, i texani sono a lavoro con i loro legali proprio per sbrogliare questa situazione e dimostrare che i due club hanno una divisione chiara dal punto di vista gestionale. In sostanza andrà dimostrato che non c'è un coinvolgimento di Friedkin in entrambi i club. Se la distinzione tra le società non venisse giudicata reale, il rischio è l’esclusione di uno dei due club dalle competizioni europee in base al ranking. Cè comunque fiducia.

(bbc.com)